Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Скончался автор «золотого» паса Олимпиады-1972 Ивана Едешко

Скончался автор «золотого» паса Олимпиады-1972 Ивана Едешко

Легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион Иван Едешко умер на 82-м году жизни. О его смерти сообщил баскетбольный клуб ЦСКА, в составе которого спортсмен провел большую часть своей игровой карьеры.

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