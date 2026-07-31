Скончался автор «золотого» паса Олимпиады-1972 Ивана Едешко

Легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион Иван Едешко умер на 82-м году жизни. О его смерти сообщил баскетбольный клуб ЦСКА, в составе которого спортсмен провел большую часть своей игровой карьеры.
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