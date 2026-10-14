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Царьград

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МЧС ликвидировало пожар на пластиковых складах в Аксае

МЧС ликвидировало пожар на пластиковых складах в Аксае

Спасатели устранили пожар на территории складов АО "Аксайкардандеталь" в Ростовской области, охвативший площадь 9 тыс.

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