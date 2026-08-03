Как погибла Тартария? Часть 7 окончательная. В последнее время стало всплывать очень много фактов, которые указывают на то, что история нашей земной цивилизации искажена значительно больше, чем об этом пишут в своих работах Носовский и Фоменко.
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