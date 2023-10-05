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Москва сказала, когда выведет российское ядерное оружие из Белоруссии

Москва сказала, когда выведет российское ядерное оружие из Белоруссии

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН в четверг, 5 октября, заявил, что российское ядерное оружие не .

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