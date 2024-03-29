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Петербургский дневник

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Названо неожиданное заболевание, которое может вызвать укус клеща

Названо неожиданное заболевание, которое может вызвать укус клеща

Возможны психиатрические расстройства, вплоть до вторичной шизофрении Врач-аллерголог, иммунолог Юлия Юнкерова рассказала, что от укуса клеща могут развиваться неожиданные заболевания – например, психиатрические расстройства вплоть до вторичной шизофрении.

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