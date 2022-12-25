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Для уехавших из России и работающих на удаленке будут повышены налоги и отменены льготы - спикер ГД Володин

Для уехавших из России и работающих на удаленке будут повышены налоги и отменены льготы - спикер ГД Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате российского парламента сейчас разрабатываются изменения в законодательство, касающиеся специалистов, покинувших страну, но продолжающих работать в российских компаниях на удаленке.

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