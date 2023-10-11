Созданы экспериментальные экстракты водорослей, стимулирующие рост растений

Ученые Института биологии Карельского научного центра РАН и Института естественных наук и технологий Северного Арктического федерального университета предложили использовать бурые водоросли Белого моря в качестве сырья для производства экстрактов, стимулирующих рост растений в сельском хозяйстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии