«Симулянт» Джокович спутал карты Алькарасу и Синнеру! Расклады на мужской Уимблдон-2024

Турнир «Большого шлема», который начинается 1 июля 2024 года в Лондоне, сулит массу интриг. Два лица теннисного будущего Еще несколько дней назад бесспорными фаворитами Уимблдона-2024 считались два молодых супертеннисиста – 22-летний Янник Синнер и 21-летний Карлос Алькарас.