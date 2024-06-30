«Симулянт» Джокович спутал карты Алькарасу и Синнеру! Расклады на мужской Уимблдон-2024

Турнир «Большого шлема», который начинается 1 июля 2024 года в Лондоне, сулит массу интриг. Два лица теннисного будущего Еще несколько дней назад бесспорными фаворитами Уимблдона-2024 считались два молодых супертеннисиста – 22-летний Янник Синнер и 21-летний Карлос Алькарас.
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