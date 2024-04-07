В ДНР назвали террористов из «Крокуса» хорошо подготовленными наемниками

Советник главы ДНР Гагин: напавшие на «Крокус» были подготовленными наемниками Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками.
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