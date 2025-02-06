"РГ": продукты с "честным" весом стали возвращаться на полки магазинов в России

Продукты с "честным", то есть не сокращенным весом стали возвращаться на полки магазинов в России, причем некоторые производители используют ровные указатели килограммов и литров как конкурентное преимущество.
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