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В этот день 104 года назад была расстреляна Мата Хари

В этот день 104 года назад была расстреляна Мата Хари

Ровно 104 года назад не стало известной исполнительницы экзотических танцев и германской шпионки Маты Хари.

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Николай Егоров
Красивая тётка !
Ида Абрамова
13 февраля 1970 года Хари вернулась в Париж, там она была арестована разведкой и обвинена в шпионаже в пользу противников. Расстрел был произведен 15 октября 1917 года на военном полигоне в Венсене.
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