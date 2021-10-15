В этот день 104 года назад была расстреляна Мата Хари

Аргументы неделиПолитикаВ этот день 104 года назад была расстреляна Мата ХариРовно 104 года назад не стало известной исполнительницы экзотических танцев и германской шпионки Маты Хари.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ЕгоровКрасивая тётка !Ида Абрамова13 февраля 1970 года Хари вернулась в Париж, там она была арестована разведкой и обвинена в шпионаже в пользу противников. Расстрел был произведен 15 октября 1917 года на военном полигоне в Венсене.I SЧто в голове автора, непонятно...Vladimir LioubimcevОшибка при наборе текста...Vladimir LioubimcevБудет знать, как шпионить...НКНЮ КоролеваАвтор, если не знаете материала, то лучше не пишите...Комментировать
Свежие комментарии