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В Новосибирске снесут 16 домов в микрорайоне Расточка

В Новосибирске снесут 16 домов в микрорайоне Расточка

Под снос пойдут не все дома послевоенной постройки. В микрорайоне активными темпами идёт капремонт.В мэрии Новосибирска назвали адреса домов в микрорайоне Расточка в Кировском районе города, которые пойдут под снос.

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