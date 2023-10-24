Экономист Надоршин объяснил падение доллара эффектом от указа Путина

Курс доллара опустился ниже уровня 94 рубля, обновив минимумы за полтора месяца. Переломил тренд на ослабление рубля указ президента Владимира Путина для 43 групп компаний об обязательной продаже не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения, заявил aif.
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