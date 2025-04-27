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Тройное ДТП с элитными иномарками произошло во Владивостоке

Тройное ДТП с элитными иномарками произошло во Владивостоке

Во Владивостоке в районе ул. Добровольского, 15 произошло тройное ДТП, сообщает PRIMPRESS. Водитель Audi не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный Toyota Aqua, которого отбросило на Toyota Land Cruiser.

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