Тройное ДТП с элитными иномарками произошло во Владивостоке

Во Владивостоке в районе ул. Добровольского, 15 произошло тройное ДТП, сообщает PRIMPRESS. Водитель Audi не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный Toyota Aqua, которого отбросило на Toyota Land Cruiser.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии