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Болезнь и поведение отца лишили мою семью покоя

Болезнь и поведение отца лишили мою семью покоя

Мы с мужем 15 лет вместе, есть дети — 13 и 9 лет. Летом мы переезжаем жить в деревню, так как мой отец остался один.

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Наталья Пономарева
Что делать: к врачам тащить. Разбираться, что с ним.
Vera Dobryagina
Своими силами тут не справиться - договоритесь об обследовании, положите отца в клинику. Какое-то время там побудет, а дальнейшие действия будут зависеть от результатов. По заключению врачей вашего отца могут поместить в закрытое медицинское учреждение, потому что, похоже, у него к его основному заболеванию, ещё и Альцгеймер. Увы, это не лечится, но продлить жизнь в хороших условиях можно. Вам постараться надо, и набраться терпения.

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