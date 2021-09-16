Болезнь и поведение отца лишили мою семью покоя

5МИНУТКАДети и семьяБолезнь и поведение отца лишили мою семью покоя Мы с мужем 15 лет вместе, есть дети — 13 и 9 лет. Летом мы переезжаем жить в деревню, так как мой отец остался один.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНПНаталья ПономареваЧто делать: к врачам тащить. Разбираться, что с ним.Vera DobryaginaСвоими силами тут не справиться - договоритесь об обследовании, положите отца в клинику. Какое-то время там побудет, а дальнейшие действия будут зависеть от результатов. По заключению врачей вашего отца могут поместить в закрытое медицинское учреждение, потому что, похоже, у него к его основному заболеванию, ещё и Альцгеймер. Увы, это не лечится, но продлить жизнь в хороших условиях можно. Вам постараться надо, и набраться терпения.Комментировать
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