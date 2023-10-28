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Бывший разведчик Шаффер: Зеленскому лучше не привлекать внимание к провалу ВСУ

Бывший разведчик Шаффер: Зеленскому лучше не привлекать внимание к провалу ВСУ

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в беседе с каналом Judging Freedom заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше вести себя "тихо", чтобы не привлекать внимание к поражению ВСУ.

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