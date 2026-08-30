❗️⚡️Французское национальное управление аэрокосмических исследований (ONERA) совместно с министерством обороны провело успешный цикл натурных испытаний уникальной загоризонтной радиолокационной станции (ЗГРЛС) Nostradamus, расположенной в районе города Дрё.
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