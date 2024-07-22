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Трагедия на хоррор-квесте! Огонь и шокирующая смерть в Махачкале: приковал цепями и облил бензином

Трагедия на хоррор-квесте! Огонь и шокирующая смерть в Махачкале: приковал цепями и облил бензином

По сведениям местных источников, один из актеров сцепил одну из участниц цепями к столу, облил ее керосином и пригрозил поджечь.

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