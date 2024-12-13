Почему в России не хватает рабочих рук

ИМ

Ильдус Мамлеев

Изводят в России работаг, нет хорошей оплаты, зачем что то инженер - конструктор будет, создавать? Высоко классного инженера - технолога, днем со гнем не найдёшь! У него зарплата должна быть 350 - 400 тысяч, а ему 35 всего предлагают! Маразм, а в это время гастарбайтерам в России отказываются работать на стройках и за 120 тысяч, этого им оказывается мало! И ведь им платят и 150 и 180 тысяч! А зачем россиянину, такие деньги платить, он у себя дома, у него семья, ни куда не денется будет и за 40 тыс молча вкалывать! А он уже не хочет и голосует ногами и что тогда..., новых мигрантов завозить и платить им по 200 тысяч? А может быть пора бы уже наше родное правительство на МРОТ пересадить, может быть головой таки начнут думать?