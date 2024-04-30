Индекс МосБиржи на открытии растет, покупают "НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз"

Российский рынок открыл торги во вторник, 30 апреля, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,18% до 3484,47 пункта, индекс РТС прибавляет 0,13% - до 1178,95 пункта.
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