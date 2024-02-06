Полномочия по обеспечению военных жильем предложили закрепить в указе

Министерство обороны РФ предлагает закрепить за ним в указе президента полномочия по обеспечению жильем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, в том числе через уполномоченные ему структуры и учреждение.
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