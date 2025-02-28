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Редкий — значит ценный? Что за игру Трамп затеял вокруг ресурсов

Редкий — значит ценный? Что за игру Трамп затеял вокруг ресурсов

Рассказываем о природных ископаемых, ставших камнем преткновения в большой политике. Президент США Дональд Трамп смягчил свою риторику в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, которого он до этого публично назвал диктатором.

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