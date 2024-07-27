Раскрыты планы премьера Индии по урегулированию на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен предложить посредничество по урегулированию конфликта на Украине в ходе визита в Киев, запланированного на август, пишет ТАСС со ссылкой на источник в парламенте Индии.
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