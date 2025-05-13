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Минфин предупредил об ответе России в случае «сокрушительных санкций»

Минфин предупредил об ответе России в случае «сокрушительных санкций»

В ведомстве отметили, что не все страны следуют курсу Вашингтона.Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров в случае «сокрушительных санкций», рассказал замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику 12 мая в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» на тему «Американо-китайская торговая война».

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