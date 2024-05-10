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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кутуз назвал топ-3 нападающих МФЛ, помимо себя: «Однозначно Мазур топ-1, Прош – второй, Лепс – третий»

«Мазур полузащитник или нападающий? Я считаю его нападающим. Он однозначно топ-1. Сложно судить по трем турам.

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