Как наладить отношения с ребенком: с чего начинается эмоциональная близость

Отношения между родителями и детьми редко остаются неизменными. Ребенок взрослеет, у него появляются собственные интересы, друзья, секреты и представления о личных границах.
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