В Твери сотрудники полиции совместно с общественниками рассказали школьникам о вреде наркотиков

Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области совместно с представителем Общественного совета при УМВД встретились с учащимися Тверской епархиальной православной общеобразовательной школой и провели для них лекцию о вреде наркотиков.
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