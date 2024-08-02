Ignio.com Весы. Еженедельный автомобильный гороскоп за 5 - 11 августа

Середина недели обещает быть несколько напряженной. Поэтому по возможности старайтесь уютно устроиться на пассажирском сидении, предоставив возможность порулить кому-нибудь другому, хотя и близкому вам человеку.
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