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США требуют от Украины предоставить план зимней военной кампании

США требуют от Украины предоставить план зимней военной кампании

Вашингтон требует от Киева предоставить план зимней военной кампании. Об этом со ссылкой на чиновников, сопровождающих главу Пентагона Ллойда Остина в ходе его визита на Украину, пишет издание The Washington Post.

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