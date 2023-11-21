США требуют от Украины предоставить план зимней военной кампании

Вашингтон требует от Киева предоставить план зимней военной кампании. Об этом со ссылкой на чиновников, сопровождающих главу Пентагона Ллойда Остина в ходе его визита на Украину, пишет издание The Washington Post.
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