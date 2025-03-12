Виктор Абакумов: какое наказание российский суд назначил «шефу» СМЕРШа

Как известно, Виктор Абакумов был расстрелян в 1954 году. Однако уже после смерти Абакумова суд посчитал, что смертная казнь в свое время должна была быть заменена на 25-летний срок лишения свободы, который истек бы в 1970-х годах.
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