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Формула-2. Великобритания. Шварцман выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Лундгор – 3-й

Гонщик «Премы» Роберт Шварцман стал лучшим по итогам первого спринта в Сильверстоуне. Вторым финишировал представитель «Хайтека» Юри Випс, третьим – Кристиан Лундгор из «АРТ».

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