Учимся читать общий анализ крови: подробная инструкция от терапевта

Есть несколько базовых показателей здоровья, которые нужно контролировать. Это артериальное давление, частота пульса, вес и окружность талии, уровень холестерина и сахара в крови, а также общий анализ крови (ОАК).
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