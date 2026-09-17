ВС России поразили два сухогруза с поставками для ВСУ в Одесской области

В результате ударов Вооруженных Сил (ВС) России по портам Украины были поражены два сухогруза. Об этом сообщило Министерство обороны России.
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