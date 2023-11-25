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  • Элеонора Коган
    Да, прикольно. Было уже.Спасибо, что угнали!
  • Ayrat Мухаметшин
    Еврей превратился в узбека из Алмааты? Вот это анекдот!Еду я с огроооммн...
  • Егор П
    вдобавок баяны бородатые.Горные туристы - ...

Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый лист

Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый лист

— Золушка, почему ты плачешь? Что случилось?— Я не могу пойти сегодня на бал!!!— Но почему?— Да потому что бал завтра!!! ОБЪЯВЛЕHИЕ:Таксисту, нашедшему в своей машине документыс гpифом «СОВЕРШЕHHО СЕКРЕТHО», пpедлагаетсязастpелиться самому… Украина.

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