Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый лист

— Золушка, почему ты плачешь? Что случилось?— Я не могу пойти сегодня на бал!!!— Но почему?— Да потому что бал завтра!!! ОБЪЯВЛЕHИЕ:Таксисту, нашедшему в своей машине документыс гpифом «СОВЕРШЕHHО СЕКРЕТHО», пpедлагаетсязастpелиться самому… Украина.
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