Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в Сквере памяти героев

Уголовная статья «Вандализм» предусматривает ответственность вплоть лишения свободы на срок до 3 лет Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм» по факту осквернения Вечного огня группой подростков в Сквере памяти Героев.