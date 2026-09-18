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Программа долгосрочных сбережений: особенности, софинансирование, налоговый вычет и изменения с сентября 2026 года

Программа долгосрочных сбережений: особенности, софинансирование, налоговый вычет и изменения с сентября 2026 года

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. На 1 июля 2026 года, по данным Банка России, граждане России заключили более 13 млн договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

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