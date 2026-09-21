Артем Здунов набирает большинство голосов на выборах в Мордовии

САРАНСК, 21 сентября, ФедералПресс. Артем Здунов лидирует на выборах главы Мордовии. Он набрал 78,01 % голосов после обработки 99,71 % протоколов.
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