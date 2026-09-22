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Гей-бандеровец: «Адские санкции» – это безумие и пиар!

Гей-бандеровец: «Адские санкции» – это безумие и пиар!

От принятых в Америке санкций авторства покойного сенатора-террориста Линдси Грэма Украине не будет никакого толка, это даже не является рычагом давления против России.

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