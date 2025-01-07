Как работает общественный транспорт в Кишиневе

Сегодня и завтра кишиневские троллейбусы будут ходить по воскресному расписанию. Автобусы на городских маршрутах также будут ходить по расписанию выходного дня, но с дополнительными корректировками, сообщает IPN.
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