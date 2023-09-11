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Обнаглевшие ждуны Крыма: Сними Z-кепку, а то спалю

Обнаглевшие ждуны Крыма: Сними Z-кепку, а то спалю

Против исламского радикала все же возбудили уголовное дело Илья Сергеев Фото: Владимир Баранов/ТАСС «Увижу тебя еще раз вот в этой… (Z-кепке — ред.

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Комментарии
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ИК
Ирина Колодий
Всех выслать в Украину, лишить российского гражданства!
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18 час.
Владимир Елкин
Не надо высылать никуда, кроме лагерей за колючую проволоку...лет на 20! И пусть трудятся на благо России, иначе - 9 граммов на них жалеть не стоит! Но &quot;у нас же не 37 год&quot;! А пора и 37 год приблизить - &quot;пятая колонна&quot; уже активизировалась!
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16 час.
M
Malina
Всех &quot;новых&quot; крымчан - на воинский учет и в военные лагеря. А конкретно этого &quot;нового&quot;, который собрался &quot;жечь как в Одессе&quot; - повесить на площади - чтоб другим неповадно было. Насчёт охраны ЖД. А что - это такая проблема? Организовать наблюдение и охрану об&#39;екта государственной важности? И расстреливать диверсантов на месте, а их семьи - в кандалы и на восстановление городов Донбаса...
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16 час.

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