Обнаглевшие ждуны Крыма: Сними Z-кепку, а то спалю

Не надо высылать никуда, кроме лагерей за колючую проволоку...лет на 20! И пусть трудятся на благо России, иначе - 9 граммов на них жалеть не стоит! Но "у нас же не 37 год"! А пора и 37 год приблизить - "пятая колонна" уже активизировалась!

M

Malina

Всех "новых" крымчан - на воинский учет и в военные лагеря. А конкретно этого "нового", который собрался "жечь как в Одессе" - повесить на площади - чтоб другим неповадно было. Насчёт охраны ЖД. А что - это такая проблема? Организовать наблюдение и охрану об'екта государственной важности? И расстреливать диверсантов на месте, а их семьи - в кандалы и на восстановление городов Донбаса...