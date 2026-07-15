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Match Group опубликует финансовые результаты за второй квартал 4 августа

Match Group опубликует финансовые результаты за второй квартал 4 августа

Компания Match Group (торгуется на бирже Nasdaq под тикером MTCH), являющаяся ведущим мировым поставщиком цифровых технологий для создания значимых личных знакомств, объявила точную дату публикации своих финансовых результатов за второй квартал 2026 года.

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