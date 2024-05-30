Устал отбиваться от голодных женщин и объяснять, что он верный муж и отец 4-х детей

ММ

Лекция в медвузе. Профессор, расхаживая перед аудиторией, медленно говорит:"Как называется мужчина, который хочет, но не может? Горестный мужской голос с первой парты:"Импотент" Профессор:"А как называется мужчина, который может, но не хочет?" Женский вопль с последней парты:"Да сволочь он, сволочь!"