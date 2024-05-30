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Всё о разводах

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Устал отбиваться от голодных женщин и объяснять, что он верный муж и отец 4-х детей

Устал отбиваться от голодных женщин и объяснять, что он верный муж и отец 4-х детей

Морена, хотела бы Вам предложить тему для обсуждения, потому что прояснить вопрос может только большая аудитория.

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Комментарии
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ММ
Лекция в медвузе. Профессор, расхаживая перед аудиторией, медленно говорит:&quot;Как называется мужчина, который хочет, но не может? Горестный мужской голос с первой парты:&quot;Импотент&quot; Профессор:&quot;А как называется мужчина, который может, но не хочет?&quot; Женский вопль с последней парты:&quot;Да сволочь он, сволочь!&quot;
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17 час.
М
ММ
А вообще, надо разрешать многоженство, даже папа Римский в Средние века после эпидемии чумы официально разрешал! А у нас из Азии ползет чума мигрантов.
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16 час.
Вадим Кузнецов
Женщина в ожидании Большой Любви
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12 час.

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