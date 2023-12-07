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Эспер: Трамп в случае победы на выборах в США может уничтожить НАТО

Эспер: Трамп в случае победы на выборах в США может уничтожить НАТО

Бывший министр обороны США Марк Эспер в рамках беседы с MSNBC выразил мнение, что в случае избрания президентом Дональда Трампа он выведет страну из НАТО, что станет для Североатлантического альянса концом.

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