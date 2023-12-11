Корь-счет: почему в России возник дефицит вакцин

Сразу из нескольких регионов в последние недели поступили сообщения о проблемах с вакцинами в России: в частности, утверждалось, что не хватает препаратов от кори и коклюша в 12 субъектах РФ; врачи указали и на дефицит вакцин от ветрянки.
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