BEARISH ENGULFING in Gold Gold Futures MCX:GOLD1! TechnicalAnalystSucrit • Asset Name: MCX Gold Futures (1KG Contract) • Time Frame: Daily (1D) • Strategy Setup: Bearish Engulfing Reversal Pattern at Trend Apex • Pattern High (Stop-Loss Boundary): ₹162,577 • Pattern Low (Trigger Boundary): ₹147,700 • Estimated Entry Price (Close of Day 2): ₹149,864 Automated Risk-to-Reward Calculator Because this setup features an unusually large Day 2 candlestick body, the structural risk parameter is wide.
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