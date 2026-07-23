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Аргументы и Факты

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Отставка или арест: нового главкома ВСУ Драпатого ждёт скорая расправа

Отставка или арест: нового главкома ВСУ Драпатого ждёт скорая расправа

Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ, он сменит Александра Сырского, отставки которого добивались в течение недели украинские политики и участники уличных протестов.

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