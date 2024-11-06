Первые результаты выборов в США: фаворит уже определился

В Соединенных Штатах закончились выборы президента, и активно идет подсчет голосов избирателей. По информации агентства Associated Press, шесть из семи колеблющихся штатов отдали предпочтение Дональду Трампу: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Северная Каролина.