Первые результаты выборов в США: фаворит уже определился

В Соединенных Штатах закончились выборы президента, и активно идет подсчет голосов избирателей. По информации агентства Associated Press, шесть из семи колеблющихся штатов отдали предпочтение Дональду Трампу: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Северная Каролина.
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