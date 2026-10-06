Интервью с «хладнокровным» У Ицзэ после победы на турнире Shenzhen Open 2026

Китайский 22-летний снукерист У Ицзэ дал интервью для World Snooker Tour после триумфа в Шэньчжэне, сообщает SnookerHQ У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал У Ицзэ отметил, что ощущал себя «более собранным», когда в прошлое воскресенье завоевал третий рейтинговый трофей в своей карьере на турнире Shenzhen Open 2026.