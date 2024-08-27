Парад из шести планет состоится 28 августа

В случае ясной погоды некоторые планеты можно будет увидеть даже без телескопа 28 августа шесть планет и Луна выстроятся по одну сторону от Солнца, образуя условный парад планет, пишет ТАСС со ссылкой на планетарий Москвы.
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