Сальдо: Штурм левого берега Днепра со стороны ВСУ не имеет смысла

Форсирование Днепра Вооруженными силами Украины для того, чтобы занять левый берег реки, не имеет никакого смысла с военной точки зрения, так как пройти дальше украинские боевики не смогут, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.