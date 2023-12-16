Сальдо: Штурм левого берега Днепра со стороны ВСУ не имеет смысла

Форсирование Днепра Вооруженными силами Украины для того, чтобы занять левый берег реки, не имеет никакого смысла с военной точки зрения, так как пройти дальше украинские боевики не смогут, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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